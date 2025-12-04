PODCAST CANLI YAYIN

Online siparişlerde yeni dönem: Ücrete ve komisyona son

Online yemek sipariş platformlarının uyguladığı komisyon oranlarını yüksek bulan restoranlar, kendi sipariş kanalını oluşturdu. İstanbul'da yapılan pilot çalışmanın ardından sistem tüm Türkiye'ye yayılacağı açıklandı.

Lokanta ve pastane işletmecileri online sipariş sitelerinin uyguladığı yüksek komisyon oranlarından dert yanarken, binlerce esnafın katılımı ile "Yemek Butik" sitesi devreye alındı. Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, sipariş sitelerinin komisyon oranlarını yüzde 18-40 arasında belirlediğini, yani her bin liralık siparişin 180 ila 400 lirasını sadece aracılık yaptıkları için aldıklarını anlattı.

HEDEF 200 BİN İŞ YERİ
Bu durumun artık katlanılamaz boyutlara ulaştığını söyleyen Karabağlı, "Esnafa ücretsiz ve komisyonsuz hizmet sunacak Yemek Butik sitesi devreye alındı. Buradan sipariş verenlere yüzde 10 indirim uygulanacak" dedi. Yeni projenin işletmelerin kendi markalarıyla komisyonsuz online sipariş almasını ve müşteri verilerini kendi bünyelerinde tutmalarını sağlamayı amaçladığını anlatan Karabağlı, "Avrupa'da başarıyla uygulanan sistem, şimdi Federasyonumuz iş birliğinde Türkiye genelindeki 200 bin üye iş yerine ulaşmayı hedefliyor" diye konuştu.

