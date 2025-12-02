Bakan Kacır: 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz

Olağan Genel Kurul Toplantısı (DHA)

"MÜTEŞEBBİSLERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Nitelikli insan kaynağına yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Kacır, şu sözleri söyledi:

Halihazırda, organize sanayi bölgeleri bünyesinde kurduğumuz 81 meslek lisesi ve 26 meslek yüksek okuluyla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli teknik personelleri yetiştiriyoruz. OSB'ler içinde ve çevresinde mesleki eğitimin, sanayi ile entegrasyonunu daha da güçlendirecek, nitelikli iş gücü yetiştirecek sanayi ve teknoloji kolejleri kuracağız. Bu kampüslerde dijital üretim, yapay zeka, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve robotik gibi çağın ruhuna uygun becerilere odaklanacağız. Sektörel yetkinlik haritaları oluşturarak, her ilin ve bölgenin öncelikli sektörlerine göre özelleştirilmiş eğitim programları hazırlayacağız. Tüm bu adımları, daha güçlü, daha büyük, daha müreffeh bir Türkiye tasavvuru ile hep birlikte gerçekleştireceğiz. Muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir Türkiye yolculuğunda müteşebbislerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz sanayisini yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.