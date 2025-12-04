106 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandı: Türkiye doğal gazda merkez ülke oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl toplam 106 milyar metreküplük uzun dönemli sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik anlaşmaları imzalandığını bildirdi. Bakan Bayraktar, bu yıl ilk kez İstanbul'da düzenlenen 25. Dünya LNG Zirvesi kapsamında Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) enerji şirketleri ENI ve SEFE ile imzaladığı uzun dönemli LNG tedarik anlaşmalarının imza törenine katıldı.

Fotoğraf (DHA) 155 MİLYAR METREKÜP

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, doğalgazın Türkiye'nin arz güvenliği için önemli olduğunu, bu kapsamda kaynakların çeşitlendirilmesi için ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi. Bu yatırımların etkilerinin görülmeye başlandığını vurgulayan Bayraktar, "Özellikle 2021- 2022 yıllarından sonra neredeyse Türkiye'nin gaz ihtiyacının, bazı yıllar 3'te 1'i kadarı LNG olarak Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu dünyada da dikkat çekici bir gelişme oldu" dedi. Bayraktar, imzalanan uzun dönemli 2 yeni LNG anlaşmasına ilişkin de şunları kaydetti: "Sadece bu yıl içerisinde, bu anlaşmalarla beraber 106 milyar metreküplük uzun dönemli anlaşma yaptık. Geçtiğimiz yıl eylülden beri yaptığımız anlaşmalarla bu rakam 155 milyar metreküplerin üzerine çıktı. Bu çok önemli bir miktar."