Otomobil satışları 11 aylık dönemde yüzde 10.16 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.16 artarak 1 milyon 176 bin 780 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, Ocak-Kasım döneminde otomobil satışları yüzde 11 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7.13 artarak 238 bin 603 adet olarak gerçekleşti. Kasım ayında ise pazar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.82 artarak 132 bin 984 adet olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10.78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 6.38 büyüyerek 28 bin 189 adet olarak kayıtlara geçti. 11 aylık satışlar tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen ayki rakamlarla da Kasım rekoruna imza atıldı. Sektör yetkilileri, Aralık ayında satışların Kasım ayını geride bırakabileceğini ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN