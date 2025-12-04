Emekliye yüzde 11.2 memura yüzde 17.55 zam cepte

Türk Lirası (AA) MEMURA EN AZ 60.366 TL

Halen 50 bin 503 lira seviyesinde olan en düşük memur maaşı, 5 ayda oluşan yüzde 17.55'lik orana göre bin lira taban aylık artışı dahil 60 bin 366 lirayı bulacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 672 liradan, şu ana kadar oluşan orana göre taban aylık artışı dahil 27 bin 651 liraya yükselecek.

Türk Lirası (AA) EN AZ 18.772 TL AYLIK

Milyonlar zam oranlarını Ocak ayı başında öğrenecek. Emekliler için taban aylık artışı ve refah payı gibi kararlar da bu tarihten sonra verilecek. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığa 6 aylık enflasyon artışı bekleniyor. Bu uygulama yapılırsa, halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, 5 aylık orana 18 bin 772 liraya çıkacağı görülürken, Aralık verisiyle bu tutar daha da yükselecek.

Türk Lirası (AA) 5 AYDA NE OLDU?

Temmuz-Kasım enflasyonu: % 11.2

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 11.2

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 5.9

Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 17.55

SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.772 TL

Memur/En az (Bin TL dahil): 60.366 TL

Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 27.651 TL MESLEKLERE GÖRE MAAŞLAR

Memular MEMUR EMEKLİLERİ