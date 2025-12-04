Emekliye yüzde 11.2 memura yüzde 17.55 zam cepte
Kasım enflasyonu belli oldu, 5 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.2 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 5.9 fark çıkarken, bu oranla Ocak artışı yüzde 17.55’e ulaştı. Geriye sadece tek veri kaldı...
Milyonların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 11 olarak belirlenen artışına eklenecek farkı gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden beşincisi belli oldu.
İŞTE VERİLER
Temmuz enflasyonu yüzde 2.06, Ağustos enflasyonu yüzde 2.04, Eylül enflasyonu yüzde 3.23, Ekim enflasyonu da yüzde 2.55 çıkmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı verilere göre, Kasım ayında ise enflasyon yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. Böylece Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 11.2 olarak hesaplandı.
5 AYDA % 5.9 FARK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda yüzde 11.2 zam oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi için de 2025'in ikinci 6 ayında enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyordu. Bu verilere göre 5 ayda yüzde 5.9'luk enflasyon farkı oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen zam oranı, bu farkla şimdiden yüzde 17.55'e ulaştı. Kesin zam oranları için geriye sadece Aralık enflasyonu kaldı.
MEMURA EN AZ 60.366 TL
Halen 50 bin 503 lira seviyesinde olan en düşük memur maaşı, 5 ayda oluşan yüzde 17.55'lik orana göre bin lira taban aylık artışı dahil 60 bin 366 lirayı bulacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 22 bin 672 liradan, şu ana kadar oluşan orana göre taban aylık artışı dahil 27 bin 651 liraya yükselecek.
EN AZ 18.772 TL AYLIK
Milyonlar zam oranlarını Ocak ayı başında öğrenecek. Emekliler için taban aylık artışı ve refah payı gibi kararlar da bu tarihten sonra verilecek. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığa 6 aylık enflasyon artışı bekleniyor. Bu uygulama yapılırsa, halen 16 bin 881 lira olan en düşük ödemenin, 5 aylık orana 18 bin 772 liraya çıkacağı görülürken, Aralık verisiyle bu tutar daha da yükselecek.
5 AYDA NE OLDU?
Temmuz-Kasım enflasyonu: % 11.2
SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 11.2
Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 5.9
Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 17.55
SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.772 TL
Memur/En az (Bin TL dahil): 60.366 TL
Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 27.651 TL
MESLEKLERE GÖRE MAAŞLAR
MEMUR EMEKLİLERİ
SSK VE BAĞ-KUR'LULAR NE ALACAK?
