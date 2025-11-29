Bakan Bayraktar: "İhtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) olarak gemilerle alabilir hale geldi" dedi.

Alparslan Bayraktar LNG GAZLAŞTIRMA KAPASİTEMİZ 161 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin LNG kapasitesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, doğal gazda yerli üretiminin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini katkı sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin 2'si kara LNG terminali, 3'ü de yüzer depolama ve yeniden gaz haline getirme ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisle LNG alabildiğini aktaran Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirdiğimiz 2016 yılında günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" dedi.