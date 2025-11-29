PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Bayraktar: "İhtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) kapasitesinin 161 milyon metreküpe ulaştığını açıkladı. Bayraktar, bu kapasiteyle Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını gemilerle LNG olarak alabilir hâle geldiğini belirtti.

Bakan Bayraktar: "İhtiyaç duyduğumuz doğal gazın yarısını LNG olarak alabilir hale geldik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) olarak gemilerle alabilir hale geldi" dedi.

Alparslan Bayraktar

LNG GAZLAŞTIRMA KAPASİTEMİZ 161 MİLYON METREKÜPE ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin LNG kapasitesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, doğal gazda yerli üretiminin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini katkı sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin 2'si kara LNG terminali, 3'ü de yüzer depolama ve yeniden gaz haline getirme ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisle LNG alabildiğini aktaran Bakan Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirdiğimiz 2016 yılında günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" dedi.

Tesis (DHA)

"İHTİYACIN YARISI LNG'DEN"

Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" açıklamasını yaptı. Tüketimin en üst seviyeye çıktığı günlerde Türkiye'nin ortalama günlük 330 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı olduğunu kaydeden Bayraktar, "LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğal gaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" dedi. Gaz haline getirme kapasitesini artırmanın yanı sıra ulusal doğal gaz şebekesindeki giriş noktası sayısını 14'e çıkardıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda günlük gaz alma kapasitemizi 495 milyon metreküpe yükseltmiş olduk" bilgisi paylaştı.

Tesis (DHA)

GAZIN HACMİ YAKLAŞIK 600 KAT KÜÇÜLÜYOR

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; doğal gazın sıvılaştırılması işlemi, uluslararası ticarette gazın hacmini küçültmek ve kolay taşınabilir hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Sıvılaştırma işleminde doğal gaz, soğutularak sıvı hale getiriliyor ve gazın hacmi yaklaşık 600 kat küçülüyor. Sahip olduğu LNG tesisleri ve FSRU ünitelerinde sıvı doğal gazı yeniden gaz haline getirebilen Türkiye, bu kabiliyeti sayesinde hem dünyanın her yerinden LNG alma imkanına sahip oluyor hem de maliyet açısından avantaj elde ediyor.

