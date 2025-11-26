Yasa dışı bahise büyük darbe!

Güvenlik birimleri yasa dışı bahse savaş açtı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetimi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemesi sonrası ekipler düğmeye bastı. Paybull Elektronik Para Şirketi ve yetkililerine yönelik 'yasa dışı bahis' gelirlerini aklama soruşturması başlatıldı. İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 25 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Gıda Anonim Şirketi'ne İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nce el konuldu.

FAALİYET İZNİNE İPTAL

Paybull'la ilgili çarpıcı bir detay da gün yüzüne çıktı. Şirketin sahibi Ahmet Selim Güsar'ın, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen 28 kişi arasında yer aldığı anlaşıldı. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayında alınan kararla Paybull'un faaliyet iznini iptal etmişti. TCMB'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında son aylarda birçok ödeme sistemi şirketine operasyon yapılmıştı. Geçen hafta yapılan operasyonda da IQ Money'e, mayıs ayında Papara'ya, mart ayında ise Payfix'e el konulmuştu.

ŞANS OYUNLARI SİTESİNE SORUŞTURMA



Saran Holding bünyesinde yer alan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesi ve lisanslarının iptali sonrası faaliyetlerini durduran "tuttur.com" şans oyunları sitesi, kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddialarıyla gündeme geldi. Bahisle mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla "tuttur.com" sistemlerine hizmet veren bilgisayarlar ile programlar, incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında henüz kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği veya değiştirildiği yönünde herhangi bir tespiti bulunmuyor.