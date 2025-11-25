Ticaret Bakanlığı 470 bin firmayı denetledi | 2.3 milyar TL ceza uygulandı

TICARET Bakanlığı, 1 Ocak- 31 Ekim döneminde 470 bin 37 firma ile 31 milyon 636 bin 141 ürünün incelendiğini ve 2.3 milyar TL ceza uygulandığını duyurdu. Açıklamada, "Denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290 milyon 172 bin lira, fahiş fiyat kapsamında 295 milyon 882 bin lira, kuyum sektörü denetimlerinde 19 milyon 38 bin lira, emlak sektörüne 88 milyon 653 bin 870 lira ceza uygulanmıştır" denildi.

