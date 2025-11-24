Ticaret Bakanlığı 10 aylık denetim raporunu açıkladı: 470 bin 37 firma 2 milyarlık ceza!

Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl Ocak - Ekim dönemi piyasa denetim bilançosu belli oldu. Buna göre, yaklaşık 470 bin firma ve 31,6 milyon ürün denetlendi. Toplamda 2 milyar 383 milyon TL idari para cezası uygulandı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2025 yılı 1 Ocak – 31 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimler neticesinde toplamda 470 bin 37 firma ile birlikte 31.636.141 ürün denetlenerek 2.383.710.426 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetimler (AA) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2025 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 101.723 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 5.052 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 936.328.568,14 TL idari para cezası uygulanmıştır. İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri kapsamında 290.172.370,58 TL, fahiş fiyat kapsamında 295.882.345,00 TL, kuyum sektörü denetimlerinde 19.038.653,00 TL, emlak sektörüne 88.553.870,00 TL, otomotiv sektörüne ise 193.890.838,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticari elektronik ileti ve çalışma saatlerine ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise 48.690.491,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2025 yılı 1 Ocak – 31 Ekim tarihleri arasında 29.092 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1.792 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 548.958.395,72 TL idari para cezası uygulanmıştır. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 292.266.320,72 TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 216.176.586 TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 40.515.489 TL idari para cezası uygulanmıştır.