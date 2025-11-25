Elektrikte kademeli tarife uyarısı! 4 bin kilovatsaat üstü kullanıcılar zamlı fatura ödeyecek

Enerji Bakanlığı ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında güncellemeye gitti. Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaat-984 TL) aşan kullanıcılar 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacağı gibi, bu kişilerin enerji tasarrufu yaparak zamlı fiyatlardan kurtulabilmesi için dağıtım şirketleri mesaj göndermeye başladı.



2025 TÜKETİMİNE BAKILACAK

1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak yeni tarifede konutların 2025 tüketimleri baz alınacak. Yani bir hane 2025 genelinde 4 bin kilovatsaati aşmışsa 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Mesken aboneleri, siteler, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumlarının 4 bin kilovatsaat sınırına takılması söz konusu olacağı gibi, sınırı aşacağını öngörenler tasarruf tedbirlerini şimdiden almaya başlayabilir. Mesela evlerdeki lambalar tasarrufluları ile değiştirilebilir, elektronik aletler daha az kullanılabilir. Bu şekilde kademeye takılmaktan kurtulmak mümkün.

MESAJ GÖNDERİLİYOR

Aboneler serbest tüketici olmanın avantajından da faydalanabilir. Bu kapsamda diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi alabilirler. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilirler. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi, piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilir. Elektrik şirketleri 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Tüketiciler faturalardan da yıllık tüketimlerini hesaplayabiliyor.



ANTALYA'DA 300 BİN HANE KLİMAYA TAKILDI

Bakanlık önümüzdeki yıl itibariyle doğal gazda geçmeyi planladığı kademe uygulamasında illere göre farklı sınırlar belirleyecek. Kademe örneğin Erzurum'da başka, İstanbul'da başka uygulanacak. Aynı düzenleme elektrikte olmadığı için klimaları çok kullanan illerdeki vatandaşlar elektrikteki kademeye daha fazla takılıyor. Antalya bölgesinde 300 bin hanenin tüketim ortalamasının belirlenen kademenin üzerinde kaldığı öğrenildi. 43 milyon abonenin yalnızca 2.5 milyona denk gelen yüzde 6'sının düzenlemeden etkileneceği belirtildi.