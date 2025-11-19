PODCAST CANLI YAYIN

Vergi kaçakçılarına kötü haber! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kayıt dışı ekonomi duvara çarpacak

Vergide kayıt dışılıkla mücadele kapsamında 2 bin 408 yeni vergi müfettişi göreve başladı. Sahada aktif denetim yapacak ekipler, şüpheli işlemleri tespit ederek raporlayacak. Düzenleme, mükelleflerin önümüzdeki dönemde çok daha sıkı bir denetim sürecine gireceği anlamına geliyor.

Kayıt dışı ekonomiye karşı denetim seferberliğini hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde vergi incelemelerini yoğunlaştırdı.

Sahaya inen ekipler, işletmelerin mali hareketlerini adım adım takip ederek usulsüzlükleri tespit etmeye odaklanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi müfettişliklerine atamalar gerçekleşti ve 2 bin 408 vergi müfettişi görev yerine atandı.

Vergi Başmüfettişliğine ise Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkan Yardımcısı getirildi.

Resmi Gazete''de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki vergi müfettişliklerine 2 bin 408 atama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi başmüfettişliklerine ise VDK Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Aydın Defterdarı Serdar Şahin atandı.

MÜKELLEFLER DAHA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Vergi müfettişi, işletmelerin ve bireylerin vergi yükümlülüklerini hesaplamak, vergi beyannamelerini kontrol etmek ve vergi kaçakçılığını belirlemekle yükümlü kamu görevlisi olarak çalışıyor.

VERGİDE TARİHİ TESPİT

Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında 225,5 milyar lirayla tarihi düzeyde matrah farkını ortaya çıkardı.

Vergi Denetim Kurulu'nun bu dönemde sadece vergi incelemeleriyle tespit ettiği matrah farkı 135 milyar lirayı buldu.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışıyla mücadele için attığımız adımlar sonuç veriyor, denetim sonuçları da bu alanda elde edilen büyük başarının göstergesi oldu." demişti.

EKİPLER SAHADA DAHA SIKI DENETİME ÇIKACAK

Vergi dairesi personelleri, yapacakları incelemeler neticesinde ortaya çıkan şüpheli işlemlere yönelik olarak rapor hazırlayarak vergi müfettişlerine sunacak ve sonrasında yapılan incelemelerle birlikte yaptırımlar uygulanacak.

