Hazine ve Maliye Bakanlığı MÜKELLEFLER DAHA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK Vergi müfettişi, işletmelerin ve bireylerin vergi yükümlülüklerini hesaplamak, vergi beyannamelerini kontrol etmek ve vergi kaçakçılığını belirlemekle yükümlü kamu görevlisi olarak çalışıyor. VERGİDE TARİHİ TESPİT Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında 225,5 milyar lirayla tarihi düzeyde matrah farkını ortaya çıkardı. Vergi Denetim Kurulu'nun bu dönemde sadece vergi incelemeleriyle tespit ettiği matrah farkı 135 milyar lirayı buldu. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışıyla mücadele için attığımız adımlar sonuç veriyor, denetim sonuçları da bu alanda elde edilen büyük başarının göstergesi oldu." demişti.

EKİPLER SAHADA DAHA SIKI DENETİME ÇIKACAK Vergi dairesi personelleri, yapacakları incelemeler neticesinde ortaya çıkan şüpheli işlemlere yönelik olarak rapor hazırlayarak vergi müfettişlerine sunacak ve sonrasında yapılan incelemelerle birlikte yaptırımlar uygulanacak.