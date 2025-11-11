PODCAST CANLI YAYIN

“Yüzyılın Konut Projesi” başvurularında dikkat edilmesi gerekenler: İşte adım adım başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için başvuru sürecini anlattı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda TOKİ ekranından seçim yapılıyor, ardından 5 bin lira başvuru ücreti yatırılıyor. Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı kişi birden fazla kategoriye başvuramayacak. Evlerin tipi ise kura ile belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru sürecine ilişkin video paylaştı. Videoda başvuru sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:
E-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra 'TOKİ Konut İş Yeri Başvuru' ekranına tıklanır.
500 bin sosyal konut projesi seçilir. 'Onayla' butonuna tıklanır.
Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilir.
incelemenin ardından bankalar, başvuru sahibinin adına hesap açar.
Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilir.
5 bin lira başvuru ücreti bu hesaba EFT, havale ya da ATM yoluyla yatırılır.
Belirlenen süre içinde hesaba para yatırılmazsa başvuru iptal edilir.
Başvuru durumu e-Devlet'te TOKİ sekmesindeki başvuru listesi ekranından takip edebilir.



BUNLARA DİKKAT!
Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılırsa ikinci başvuru iptal edilecek. Bu nedenle şansını artırmak isteyenlerin birden fazla başvuru yapması bir anlam ifade etmiyor.
Aynı kişi birden fazla kategoride başvuru yapamayacak.
Bir evde hissesi olan başvurabilir. Ancak tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL'yi geçmemeli.
Son 1 yıl içinde ikametgahını değiştiren kişiler, önceki ikamet adreslerinin bulunduğu il/ilçe/belde bölgesine başvuruda bulunabilecek.
Ancak bunun için bir önceki ikametgahlarında kesintisiz en az 1 yıl oturduklarını belgelemeleri gerekiyor.
Evler borcu bitmeden satılamayacak.
Başvuru sırasında daire seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.

