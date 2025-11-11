PODCAST CANLI YAYIN

Sigortacılıkta yeni dönem: Zorunlu Afet Sigortası ve sağlıkta reform yolda

Deprem, sel, fırtına ve yangını kapsayacak Zorunlu Afet Sigortası için çalışmalar tamamlanıyor. Yeni düzenlemelerle KOBİ sigortaları ve özel sağlık sigortasında da kapsam genişleyecek.

Büyümesini sürdüren sigortacılık sektöründe önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak. Deprem yanında sel veya taşkın niteliğindeki su baskını, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangın teminatlarını da içeren Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) çalışmalarında sona yaklaşıldı. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulamaları da önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılacak. KOBİ'lerin sistemden daha fazla faydalanması, mali bünye ve rekabet güçlerine katkı sağlaması amacıyla, 2026'da uygulanmak üzere teminat süresi, tarife ve talimat yapısı ile bankacılık sisteminde teminat olarak kullanımına işlerlik kazandırılması gibi bir dizi iyileştirici tedbirin hayata geçirilmesi planlanıyor.
SEDDK, özel sağlık sigortalarında da yeni bir düzenlemeyi devreye alacak. Kurum, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle başta ömür boyu yenileme garantisi olmak üzere, bekleme süresi ve şirketler arası geçiş gibi birçok konuda daha etkin ve öngörülebilir güvence yapısı sunmayı hedefliyor.

