“Önce bindirip sonra indiriyorlar”: Uzmanlardan sahte indirim uyarısı

Bazı indirimlerin aldatıcı ve yanıltıcı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Önce bindirip sonra indiriyorlar. Yasal mevzuata göre son 10 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyattan indirim yapılabilir. Tüketici bu durumda malı satın alırsa indirimden önceki fiyatı satıcı ispatlamak zorunda. Aksi takdirde ödediği bedelin indirim oranı kadarını geri alabilir" diye konuştu. Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın da hem yanıltıcı reklam yapanları uyardığını hem de tüketicileri dikkatli olmaya çağırdığını söyledi.





KARŞILAŞTIRMA YAPMAK ŞART

Alışveriş kampanyalarından yararlanmak isteyenlere şu uyarılar yapılıyor: "Almak istediğiniz mal veya hizmetin fiyatını başka sitelerle karşılaştırın.

Satıcı ve sağlayıcı hakkında ön inceleme yapın. Fiyat çok düşükse internet sitesini kontrol edin." E-ticaret siteleri, 11 Kasım'a yönelik çok sayıda kampanyaya imza atıyor. İnternette sunulan fırsatlardan yararlanmak isteyen tüketiciler, bazen aldatıcı, yanıltıcı ilan ve reklamla karşılaşabiliyor.

Bir online alışveriş sitesinde, spor ayakkabı 1 milyon 88 bin liradan 13 bin 415 liraya indirilmiş gibi gösterildi.