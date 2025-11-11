Bakan Uraloğlu: “Mısır’la Ro-Ro taşımacılığını yeniden başlatmak için çalışıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkelerin mal ve hizmet ulaşımında alternatif taşıma yollarına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen panelde Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:



'RO-RO İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

"Hiçbir ülke kendi kendine yeterli değildir. Doğu-Batı ekseninin mutlaka Kuzey-Güney akslarında da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da Orta Koridor'un merkezinde yer alan Türkiye olarak aynı zamanda kuzeyden ve güneyden de bağlantıları sağlayacak hem Kalkınma Yolu Projesi'ni hem de stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi'ni geliştirmek için çalışıyoruz." Bakan Uraloğlu, "Geçmişte olan Mısır ile ülkemiz arasındaki Ro-Ro taşımacılığının yeniden başlatılması noktasında bir gayretimizin olduğunu söylemek isterim" ifadesini kullandı.