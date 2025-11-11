Akbank okula dönüş kulübü çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Kazanan ve yedek listesi
Akbank’ın düzenlediği “Okula Dönüş Kulübü” kampanyasının çekiliş sonuçları belli oldu. Binlerce kişinin katıldığı çekilişte Apple MacBook Pro, iPhone 15 Pro, Amazon Kindle ve Sanal Gözlük Meta Quest 3 gibi birbirinden değerli hediyeler sahiplerini buldu. İşte kazanan isimler...
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazanan asil ve yedek talihlilerin listesi yayımlandı. Apple 14 inç MacBook Pro 14 M3 8 GB 512 SSD, iPhone 15 Pro 128 GB, Meta Quest 3 512 GB ve Amazon Kindle Paperwhite 2024 12. Nesil 16 GB 7" modellerinin talihlileri belirlendi.
TESLİM TARİHLERİ AÇIKLANDI
Kazanan asil talihlilerin en geç 26 Kasım 2025 tarihine kadar, yedek talihlilerin ise 11 Aralık 2025 tarihine kadar kimlikleriyle birlikte belirtilen iletişim adresine başvuru yapmaları gerekiyor. Süresi içinde başvuru yapılmaması durumunda, hak yedek talihlilere geçecek.
DETAYLAR VE LİSTE
Çekilişin tam listesi Akbank'ın resmi internet sitesinde ve kampanya duyuru sayfasında yayımlandı. Kampanya, 05 Kasım 2025 tarihinde yapılan çekilişle tamamlandı ve sonuçlar kamuoyuna duyuruldu.
Bu kampanya MPİ'nin 16.09.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-77942 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.11.2025 tarihinde yapılan çekilişe 841.930 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.11.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 11.12.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen
gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarih 31.12.2025'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.