Akbank okula dönüş kulübü çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Kazanan ve yedek listesi

Amazon Kindle Paperwhite 2024 (12. Nesil) 16 GB 7" – Asil Talihliler

Merve Emin – İstanbul

Mürşid Burak – Yalova

Onur Demir – İstanbul

Kemal Özoğul – İstanbul

Betül Tihan Hayran – Ankara

Ali Ulusoy – İstanbul

Hilal Sümer – İstanbul

Sercan Yıldız – İstanbul

Merver Nur Göksan – Muğla

Amazon Kindle Paperwhite 2024 (12. Nesil) 16 GB 7" – Yedek Talihliler

Gül Osman Can – İstanbul

Fatma Zehra Buran – Diyarbakır

Cenk Aydın – İstanbul

Deniz Can Tüfekçi – İstanbul

Baran Yalçıntaş – İstanbul

Mehmet Fatih Turan – İstanbul

Bahar Kurtulan – İstanbul

Mehmet Kartal – İstanbul

Dursun Karadağ – Ankara

Bu kampanya MPİ'nin 16.09.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-77942 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.11.2025 tarihinde yapılan çekilişe 841.930 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.11.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 11.12.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen

gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarih 31.12.2025'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.