Akbank okula dönüş kulübü çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Kazanan ve yedek listesi

Akbank’ın düzenlediği “Okula Dönüş Kulübü” kampanyasının çekiliş sonuçları belli oldu. Binlerce kişinin katıldığı çekilişte Apple MacBook Pro, iPhone 15 Pro, Amazon Kindle ve Sanal Gözlük Meta Quest 3 gibi birbirinden değerli hediyeler sahiplerini buldu. İşte kazanan isimler...

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte kazanan asil ve yedek talihlilerin listesi yayımlandı. Apple 14 inç MacBook Pro 14 M3 8 GB 512 SSD, iPhone 15 Pro 128 GB, Meta Quest 3 512 GB ve Amazon Kindle Paperwhite 2024 12. Nesil 16 GB 7" modellerinin talihlileri belirlendi.

TESLİM TARİHLERİ AÇIKLANDI
Kazanan asil talihlilerin en geç 26 Kasım 2025 tarihine kadar, yedek talihlilerin ise 11 Aralık 2025 tarihine kadar kimlikleriyle birlikte belirtilen iletişim adresine başvuru yapmaları gerekiyor. Süresi içinde başvuru yapılmaması durumunda, hak yedek talihlilere geçecek.

DETAYLAR VE LİSTE
Çekilişin tam listesi Akbank'ın resmi internet sitesinde ve kampanya duyuru sayfasında yayımlandı. Kampanya, 05 Kasım 2025 tarihinde yapılan çekilişle tamamlandı ve sonuçlar kamuoyuna duyuruldu.

Hediyeler arasında:

Apple 14" MacBook Pro 14 M3 8 GB 512 SSD

Apple iPhone 15 Pro 128 GB

Sanal Gözlük Meta Quest 3 512 GB

Amazon Kindle Paperwhite 2024 (12. Nesil, 16 GB, 7")

Apple 14 inç MacBook Pro 14 M3 8 GB 512 SSD – Asil Talihliler

Selma Gümüş – Ankara

Hasan Ali Tokgöz – Manisa

Celal Altay – Ankara

Rıfat Bulut – Diyarbakır

Arife Kömüroğlu – Ankara

Hüseyin Güder – İstanbul

Hasel Kuzu – Kütahya

Hüsniye Akkol – Konya

Melih Sütçüoğlu – Balıkesir

Münevver Köksal Demirer – İstanbul

Zeki Helvacı – İstanbul

Melek Koçoğlu – İstanbul

Nisa Ebru Bütün – İstanbul

İlayda Demir – İstanbul

Orçun Şahin – İstanbul

Elif İrem Çakıcı – Kayseri

Münevver Çetinkaya – İstanbul

Gökhan Mutlu – İzmir

Cihan Kutlu – İstanbul

Kadir Çakmak – İstanbul

Apple 14 inç MacBook Pro 14 M3 8 GB 512 SSD – Yedek Talihliler

Halil Erkan Görgün – Kocaeli

Aslı Alkan Gündüzalp – Manisa

Ali Alp Gündüz – İstanbul

Ayhan Dereli – Diyarbakır

Fuat Ayar – Manisa

Şenay Yatıran – İstanbul

Songül Türkoğlu – Diyarbakır

Saniye Yılmaz – İstanbul

Serdal Çelik – İstanbul

Reyhan Şimşek – İstanbul

Zeynep Ataç – İstanbul

İzzet Tunç – İstanbul

Eymen Kılıç – İstanbul

Sevim Hönel Yiğit – Adana

Ali Osman Karaca – Manisa

Mehmet Murat Turgut – Hatay

Hasan Hırlak – Adana

Çağatay Şahin – İstanbul

Cengiz Altınman – İstanbul



Apple iPhone 15 Pro 128 GB – Asil Talihliler

Alper Kaya – Uşak

Tuğçe Çalık – Tekirdağ

Hülya Kurt – Tekirdağ

Murat Tinkir – İstanbul

Mehmet Rıdvan Yaşlı – İstanbul

Büşra Tekin – İstanbul

Gönül Yücel – İstanbul

Yusuf Şentürk – İstanbul

Gökhan Aydoğan – İstanbul

Mehmet Kaya – İstanbul

Apple iPhone 15 Pro 128 GB – Yedek Talihliler

Pelin Altay – Diyarbakır

Mustafa Kara – Aydın

Zeynep Açıkgöz – Ankara

Hilal Şimşek – Ankara

Metin Yaman – İstanbul

Semih Kutlu – İstanbul

Emir Yüce – İstanbul

Semih Altıok – İstanbul

Gönül Altın – İstanbul

Burak Yılmaz – İstanbul

Sanal Gözlük Meta Quest 3 512 GB – Asil Talihliler

Barış Bedevi – Manisa

Filiz Bilgi – Manisa

Ayşe İnanç – Kocaeli

Hüseyin Hanaylı – İstanbul

Eyüp Dölek – Ankara

Ayhan Bozkurt – Diyarbakır

Eylül Duru – İstanbul

Ersin Alkan – İstanbul

Duygu Özbek – İstanbul

Tamer Akgül – Ankara

Sanal Gözlük Meta Quest 3 512 GB – Yedek Talihliler

Serap Koca – Ankara

Fatma Tel – Denizli

Eylem Taşyürek – İstanbul

Attila Şahin Aksoy – Bursa

Aslı Arslan – Kocaeli

Bilge Çelik – İstanbul

Büşra Yavuz – İstanbul

İrem Gençel – İstanbul

Hüseyin Bozkuş – İstanbul

Doruk Erdoğan – İstanbul

Amazon Kindle Paperwhite 2024 (12. Nesil) 16 GB 7" – Asil Talihliler

Merve Emin – İstanbul

Mürşid Burak – Yalova

Onur Demir – İstanbul

Kemal Özoğul – İstanbul

Betül Tihan Hayran – Ankara

Ali Ulusoy – İstanbul

Hilal Sümer – İstanbul

Sercan Yıldız – İstanbul

Merver Nur Göksan – Muğla

Amazon Kindle Paperwhite 2024 (12. Nesil) 16 GB 7" – Yedek Talihliler

Gül Osman Can – İstanbul

Fatma Zehra Buran – Diyarbakır

Cenk Aydın – İstanbul

Deniz Can Tüfekçi – İstanbul

Baran Yalçıntaş – İstanbul

Mehmet Fatih Turan – İstanbul

Bahar Kurtulan – İstanbul

Mehmet Kartal – İstanbul

Dursun Karadağ – Ankara

Bu kampanya MPİ'nin 16.09.2025 tarihli ve E-58259698-255.01.02-77942 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 05.11.2025 tarihinde yapılan çekilişe 841.930 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 26.11.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 11.12.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0 (212) 217 41 21 no.lu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen
gecikmelerden Akbank Türk A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarih 31.12.2025'tir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.

