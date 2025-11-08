Devletten dev destek! Elektrik ve doğal gaza 530 milyarlık sübvansiyon!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji tüketim desteklerine devam ettiklerini belirterek "Tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gaz faturalarına 2025 yılı ilk 10 ayında 530 milyar liralık destek verdik. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 54, doğal gaza ise yüzde 45 destek verilmektedir" dedi. Bayraktar, Mayıs ayında ise Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleştirdiklerini anımsatarak 2025 yılı içerisindeki tüm keşiflerle birlikte güncel değeri 37 milyar dolar olan 92.4 milyar metreküplük keşif yaptıklarını açıkladı.

