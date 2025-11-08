PODCAST CANLI YAYIN

Ara tatil turizme can suyu oldu! Otellerde doluluk yüzde 95’e çıktı, turlar 7 bin TL’den başladı

Kasım ara tatili, turizmde yeni bir ara sezonun oluşmasını sağlarken otellerin doluluk oranı yüzde 95’e kadar yükseldi. Bu sezonun gözde mekanları hangileri? Otel ve tur fiyatları nasıl? İşte ara tatilde seyahate çıkmak isteyenler için tüm detaylar...

Okullara ara tatil dönemi geldi. 10-14 Kasım tarihlerini kapsayan ara tatil, turizme "sezon sonu dopingi" etkisi yarattı. Mevsimin ılıman geçmesiyle birlikte aileler kısa bir mola için rotalarını yeniden belirlerken, oteller ve seyahat acenteleri de bu döneme özel kampanyalar hazırladı. Bu yıl gözde destinasyonlar Antalya, Kapadokya, Sapanca olarak öne çıkarken otellerdeki doluluk oranı yüzde 95'i buldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 35.9 olarak kaydedilmişti. Ara tatilde yalnızca konaklama değil, Eskişehir, Safranbolu, Bolu gibi kısa mesafeli rotalar ailelerin öncelikli tercihleri olurken, GAP bölgesine yönelik günlük turlar da dikkat çekti.


TURLAR 7 BİN TL'DEN BAŞLIYOR


Ara tatilde turlara ilginin geçtiğimiz yıl ile benzer seyirde olduğunu dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, "Kasım ara tatilinde Eskişehir, Safranbolu, Bolu gibi yakın yerlere ilgi yoğun. Ama özellikle GAP turlarına inanılmaz talep var. Ayrıca Kapadokya'ya yüksek ilgi söz konusu. Yakın mesafelere 1 günlük turların yanı sıra 3 ya da 4 gecelik turlar da tercih ediliyor. Talepler genelde kültür turlarına yönelik. Yurt dışı turlarında ise Balkanlar'a ilgi yüksek. Çocuklu aileler için Paris Disneyland ve Londra Harry Potter Müzesi turları da revaçta. Ayrıca Dubai ve Mısır'ın Şarm el Şeyh bölgesi de ilgi gören destinasyonlar arasında yer alıyor. Yurt dışında ortalama 4 gece 5 günlük turlar tercih ediliyor" diye konuştu. Tur fiyatlarına ilişkin bilgi veren Bağlıkaya, yurt içi kültür turlarının kişi başı 7 bin liradan, yurt dışı turlarının ise kişi başı 18 bin liradan başladığını ifade etti.


'20 KASIM'A KADAR REZERVASYON ALDIK'


Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, ara tatil vesilesiyle Kasım'ın 20'sine kadar çok ciddi rezervasyon aldıklarını bildirdi. Doluluğun istedikleri seviyede olduğunu belirten Saatçioğlu, "Kasım'da güzel rezervasyon alıyoruz. Otellerde yüzde 95 doluluk oranları yakaladık" dedi.


'HAREKETLİ BİR HAFTA OLACAK'


Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da iç pazar hareketliliğinin sektörü rahatlattığını belirterek, ara tatilin sezonun sonuna denk gelmesinin sektör için can suyu olduğunu ifade etti. Antalya'da havanın halen çok iyi olduğuna değinen Kavaloğlu, dönemi şu sözlerle değerlendirdi: "Yaz tatilinin son dönemini öğrenciler ve veliler, bu ara tatilde çok iyi değerlendirecek. Hava şartları bu kadar güzel gittiğine göre ara tatil, turizme ciddi bir ivme kazandıracak. Hareketli bir hafta olacak."

