Kadraj Galeri Kadraj İkon Türkiye'de en çok hangi otomobiller satıldı? 2025 Ekim ayında en çok tercih edilen araçlar…

Türkiye otomotiv pazarında Ekim ayında en çok tercih edilen otomobil markaları açıklandı. Satış rakamları, hem elektrikli hem de içten yanmalı modellerde dikkat çekici değişimlere sahne oldu. Türkiye'nin yerli gururu TOGG, sedan modeli T10F ile elektrikli otomobil kategorisinde zirveye yerleşirken, genel otomobil satışlarında da ilk 10'a girmeyi başararak büyük bir çıkış yakaladı. İşte en çok tercih edilen araç markaları...

Giriş Tarihi: 06.11.2025 16:36
Sektörde rekabet hız kesmezken, tüketicilerin tercihleri de markalar arasındaki dengeleri yeniden şekillendiriyor. Peki 2025 Ekim ayında Türkiye'de en çok hangi otomobiller satıldı? İşte listenin zirvesinde yer alan modeller…

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 10 AYDA 1 MİLYON SINIRINI AŞTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak–Ekim 2025 döneminde otomobil satışları geçen yıla kıyasla yüzde 10,98 artarak 833 bin 382 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 7,23'lük artışla 210 bin 414 adede yükseldi.
Böylece Türkiye'de toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,2 artış göstererek 1 milyon 43 bin 796 adetle yılın ilk 10 ayında rekor seviyeye yaklaştı.

EKİM AYINDA OTOMOTİV SATIŞLARINDA YÜKSELİŞ

Türkiye otomotiv pazarı Ekim ayında da hız kesmedi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre %19,4 artışla 116 bin 149 adede ulaştı.

Bu dönemde otomobil satışları %19,87 artarak 90 bin 695, hafif ticari araç satışları ise %17,78 artışla 25 bin 454 adet olarak kayıtlara geçti.

TOGG T10F ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, Ekim ayında elektrikli otomobil pazarının lideri oldu.
15 Eylül itibarıyla satışa çıkan sedan modeli T10F, Ekim ayında 2 bin 532 adetlik satışla elektrikli araç segmentinde zirveye otururken, genel otomobil satış listesinde de 7. sıraya kadar yükseldi.