Türkiye’de en çok hangi otomobiller satıldı? 2025 Ekim ayında en çok tercih edilen araçlar…

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 10 AYDA 1 MİLYON SINIRINI AŞTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak–Ekim 2025 döneminde otomobil satışları geçen yıla kıyasla yüzde 10,98 artarak 833 bin 382 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları da yüzde 7,23'lük artışla 210 bin 414 adede yükseldi.

Böylece Türkiye'de toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,2 artış göstererek 1 milyon 43 bin 796 adetle yılın ilk 10 ayında rekor seviyeye yaklaştı.