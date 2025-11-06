Türkiye'de en çok hangi otomobiller satıldı? 2025 Ekim ayında en çok tercih edilen araçlar…
Türkiye otomotiv pazarında Ekim ayında en çok tercih edilen otomobil markaları açıklandı. Satış rakamları, hem elektrikli hem de içten yanmalı modellerde dikkat çekici değişimlere sahne oldu. Türkiye'nin yerli gururu TOGG, sedan modeli T10F ile elektrikli otomobil kategorisinde zirveye yerleşirken, genel otomobil satışlarında da ilk 10'a girmeyi başararak büyük bir çıkış yakaladı. İşte en çok tercih edilen araç markaları...
