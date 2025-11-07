PODCAST CANLI YAYIN

Vergi ve harçlarda enflasyona göre güncellenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması gündemimizdedir" dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Vergi ve harçlarda enflasyona göre güncellenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması gündemimizdedir" dedi. Meclis'te Bakanlığının 2026 bütçesini sunan Şimşek, "Program döneminde, vergide adaleti güçlendirmek için yaptığımız düzenlemeler ve kayıt dışılığa yönelik aldığımız tedbirlerle 2023'te yüzde 34.5 olan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını 2026'da yüzde 38.3'e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece dolaylı vergilerin payı yüzde 61.7'ye gerileyecektir" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Avrupa'da tadımız yok! Viktoria Plzen: 0-0 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...
İdefix
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soru için joker kullandı!
Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Türk Telekom
Sudan'daki katliam ordusu ateşkese “evet” dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti
Zulüm varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu'dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca
CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı