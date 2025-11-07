Vergi ve harçlarda enflasyona göre güncellenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması gündemimizdedir" dedi. Meclis'te Bakanlığının 2026 bütçesini sunan Şimşek, "Program döneminde, vergide adaleti güçlendirmek için yaptığımız düzenlemeler ve kayıt dışılığa yönelik aldığımız tedbirlerle 2023'te yüzde 34.5 olan dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payını 2026'da yüzde 38.3'e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece dolaylı vergilerin payı yüzde 61.7'ye gerileyecektir" diye konuştu.