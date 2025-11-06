Motorin Fiyatlarına Yeni Düzenleme Yolda: İşte 6 Kasım Güncel Akaryakıt Fiyatları

Son haftalarda Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar civarında seyrediyor. Buna paralel olarak uluslararası piyasalarda akaryakıt ürünlerinin ton bazlı satış fiyatlarında da dalgalanmalar yaşanıyor

🛢️ FİYATLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Geçtiğimiz gün sosyal medyada sektör temsilcileri tarafından aktarılan kulis bilgilerine göre akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında yaklaşık 2 TL civarında bir artış yönünde beklenti bulunuyor. Bu güncellemenin ardından Türkiye genelinde fiyatların şehir ve istasyon bazında küçük farklılıklar göstermesi bekleniyor.

Öte yandan benzin fiyatlarında şimdilik önemli bir değişim öngörülmüyor. Uzmanlar, küresel petrol talebindeki yavaşlama ve rafineri marjlarının düşmesi nedeniyle benzin fiyatlarında nispeten daha istikrarlı bir seyir görülebileceğini ifade ediyor.