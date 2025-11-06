PODCAST CANLI YAYIN

Motorin Fiyatlarına Yeni Düzenleme Yolda: İşte 6 Kasım Güncel Akaryakıt Fiyatları

Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını bir kez daha gündemin merkezine taşıdı. Küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri arasındaki hassas denge, sürücülerin her gün takip ettiği akaryakıt etiketlerini yeniden şekillendiriyor.

Giriş Tarihi:
Motorin Fiyatlarına Yeni Düzenleme Yolda: İşte 6 Kasım Güncel Akaryakıt Fiyatları

Son haftalarda Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar civarında seyrediyor. Buna paralel olarak uluslararası piyasalarda akaryakıt ürünlerinin ton bazlı satış fiyatlarında da dalgalanmalar yaşanıyor

🛢️ FİYATLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Geçtiğimiz gün sosyal medyada sektör temsilcileri tarafından aktarılan kulis bilgilerine göre akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmanın kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında yaklaşık 2 TL civarında bir artış yönünde beklenti bulunuyor. Bu güncellemenin ardından Türkiye genelinde fiyatların şehir ve istasyon bazında küçük farklılıklar göstermesi bekleniyor.

Öte yandan benzin fiyatlarında şimdilik önemli bir değişim öngörülmüyor. Uzmanlar, küresel petrol talebindeki yavaşlama ve rafineri marjlarının düşmesi nedeniyle benzin fiyatlarında nispeten daha istikrarlı bir seyir görülebileceğini ifade ediyor.

🏙️ Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları (6 Kasım 2025)

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 53,64 TL
• Motorin: 55,47 TL
• LPG: 27,71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)
• Benzin: 53,47 TL
• Motorin: 55,33 TL
• LPG: 27,08 TL

Ankara
• Benzin: 54,50 TL
• Motorin: 56,50 TL
• LPG: 27,60 TL

İzmir
• Benzin: 54,84 TL
• Motorin: 56,82 TL
• LPG: 27,53 TL

Fiyatlar, şehir merkezleri üzerinden hesaplanmış ortalama değerlerdir. İlçelerde, bayi kâr marjı ve lojistik maliyetlere bağlı olarak küçük farklar görülebilir.

BRENT PETROL NE KADAR?

Küresel enerji piyasaları son günlerde yeniden hareketlendi. Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde yaklaşık 65 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ekim ayı sonunda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin ardından petrol fiyatları kasımın ilk haftasında yatay bir seyir izlemeye başladı.

Black Friday 2025 Ne Zaman Başlayacak? Yılın En Büyük İndirim Haftası İçin Geri Sayım BaşladıBlack Friday 2025 Ne Zaman Başlayacak? Yılın En Büyük İndirim Haftası İçin Geri Sayım Başladı
Black Friday 2025 Ne Zaman Başlayacak? Yılın En Büyük İndirim Haftası İçin Geri Sayım Başladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Hedef Hizbullah'ın alt yapısı | Terör devleti İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!
Borsa İstanbul
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Zulüm varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu'dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası! Başsavcılığa suç duyurusu
Türk Telekom
CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
Fenerbahçe Avrupa'da 294. sınavında! Tedesco Viktoria Plzen maçının 11'ini belirledi
"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazetecinin ifadesi alınacak
102 milyon dolarlık ders! Dünyanın gözü üzerindeydi, kendi gözleri kapalıymış! Sayıştay raporu ortaya çıktı, detaylar dudak uçuklattı
Reuters’tan Trump-Şara görüşmesi öncesi Suriye iddiası: ABD Şam’da askeri üs mü kuracak?
Nerede CHP orada kriz... Bodrum'da susuzluk İzmir'de çöp isyanı
TOKİ 500 bin konut projesi başvuru takvimi: TC kimlik numaranıza göre başvuru gününüz belli oldu! Son hanesi 0 olanlar....
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı! Kim kimle eşleşti? İşte Trabzonspor'un rakibi