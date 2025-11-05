Öğrencilere her gün beslenme yardımı müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlığa bağlı yurtlarda barınan öğrencilere yönelik yeni yönetmelik yayımladı. Düzenlemeyle, öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği için maddi katkı sağlanacak, şehit yakını, gazi çocuğu ve devlet koruması altındaki öğrenciler ise ek beslenme yardımından faydalanacak. Buna göre, beslenme yardımı tutarı her öğretim yılı başında, kahvaltı ve akşam yemeği ayrı olacak şekilde Bakanlık tarafından bütçe imkânları dikkate alınarak belirlenecek. Yardım, yurtların hizmete açık olduğu her gün yapılacak. Yaz döneminde nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler bu yardımdan yararlanamayacak. Ödemeler ayda bir kez yapılacak.