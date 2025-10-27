Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıktı: 22 Aralık'ta seferler başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon biletlerinin bugün satışa çıkacağını belirterek, "2025- 2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık'ta başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek" ifadesini kullandı.

Sefer takvimine değinen Uraloğlu, "Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 döneminde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars- Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere toplam 60 sefer yapacak" değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu kaydederek, "Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek" şeklinde konuştu.