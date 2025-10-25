Vatandaşa 2.3 trilyon TL'lik bütçe ayrıldı

2026 bütçesinden dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklere büyük pay ayrıldı. Elektrik, doğal gaz ve asgari ücret destekleri ile birlikte sosyal yardımlar 2 trilyon 382 milyar lirayı buluyor.



Sağlık primi: 157 milyar TL

65 yaş üstü vatandaşlar: 106 milyar TL

Sosyal konut finansmanı: 100 milyar TL

Engelli vatandaşlar: Evde bakım desteği için 90 milyar TL, eğitim desteği için 56 milyar TL

Doğum yardımı: 44 milyar TL

Çocuk desteği: 23 milyar TL

Koruyucu aile: 3 milyar TL

Elektrik yardımı: 2026 yılı bütçesinden toplam 373 milyar TL kaynak aktarılacak.