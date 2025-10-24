24 ayar gram altın ne kadar? 24 Ekim bugün altın alış satış fiyatı ne oldu? Çeyrek, tam, yarım, ons...

Altın birikimi yapanlar piyasadaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hafta boyunca dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatları...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Altın (TL/Gr)
|5.557,22
|5.557,95
|22 Ayar Bilezik
|5.332,16
|5.376,16
|Altın (ONS)
|4.111,46
|4.111,97
|Altın ($/kg)
|131.469,00
|131.485,00
|Altın (Euro/kg)
|152.770,00
|152.789,00
|Cumhuriyet Altını
|38.041,00
|38.450,00
|Yarım Altın
|19.079,00
|19.302,00
|Çeyrek Altın
|9.539,00
|9.657,00
|Reşat Altını
|38.073,47
|38.482,95
|Kulplu Reşat Altını
|38.075,69
|38.485,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.323,69
|5.588,09
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.056,77
|4.057,30
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.217,35
|4.337,11
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|94.597,79
|96.108,21
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|191.560,53
|195.293,77
|Gremse Altın
|94.597,79
|96.759,19
|Ata Altın
|39.021,59
|40.005,63
|Tam Altın
|37.839,12
|38.585,31
|Külçe Altın ($)
|140.000,00
|140.100,00
|Has Altın
|5.529,46
|5.530,12
|Hamit Altın
|38.073,47
|38.482,95