24 ayar gram altın ne kadar? 24 Ekim bugün altın alış satış fiyatı ne oldu? Çeyrek, tam, yarım, ons...

Birikimini altından yana kullananlar piyasada son durumu merak ediyor ve araştırıyor. Altın fiyatları hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Peki haftanın son iş günü sarı metalde son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın birikimi yapanlar piyasadaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Hafta boyunca dalgalı bir grafik çizen altın fiyatları, yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Haftanın son iş gününde altın piyasasında son durum merak konusu oldu. İşte güncel altın fiyatları...

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Altın (TL/Gr) 5.557,22 5.557,95
22 Ayar Bilezik 5.332,16 5.376,16
Altın (ONS) 4.111,46 4.111,97
Altın ($/kg) 131.469,00 131.485,00
Altın (Euro/kg) 152.770,00 152.789,00
Cumhuriyet Altını 38.041,00 38.450,00
Yarım Altın 19.079,00 19.302,00
Çeyrek Altın 9.539,00 9.657,00
Reşat Altını 38.073,47 38.482,95
Kulplu Reşat Altını 38.075,69 38.485,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.323,69 5.588,09
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.056,77 4.057,30
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.217,35 4.337,11
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 94.597,79 96.108,21
Kapalıçarşı Beşli Altın 191.560,53 195.293,77
Gremse Altın 94.597,79 96.759,19
Ata Altın 39.021,59 40.005,63
Tam Altın 37.839,12 38.585,31
Külçe Altın ($) 140.000,00 140.100,00
Has Altın 5.529,46 5.530,12
Hamit Altın 38.073,47 38.482,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DOLAR EURO KURU ⤵


İslam Memiş’ten manipülasyon rüzgarı uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdiİslam Memiş’ten manipülasyon rüzgarı uyarısı: Altın piyasasında fırtına öncesi sessizlik mi? Uzun vade için yeni rotayı çizdi

