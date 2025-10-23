Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik! Güncel Motorin, benzin, LPG fiyatları listelendi! İstanbul, Ankara, İzmir...

Fotoğraflar: AA

Neden motorin tarafı daha hızlı etkileniyor?

Motorin (dizel) ürün kotasyonları, arz-talep yapısı ve bölgesel tedarik koşullarına daha duyarlıdır. Deniz aşırı sevkiyatlar, navlun ve mevsimsel faktörler de ürün bazlı fiyat farklarını büyütebilir.

Şehirler arasında neden fark var?

Lojistik maliyetler, rekabet koşulları ve istasyonların konumu gibi unsurlar nedeniyle aynı ürünün fiyatı il ve ilçe bazında birkaç kuruştan daha yüksek farklarla değişebilir.