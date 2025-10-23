PODCAST CANLI YAYIN

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik! Güncel Motorin, benzin, LPG fiyatları listelendi! İstanbul, Ankara, İzmir...

Uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını yeniden hareketlendirdi. ABD’nin Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırım kararı, Brent petrolü yukarı taşıdı.

Bu gelişme, motorin fiyatlarında litre başına yaklaşık 2 TL'lik bir artış beklentisini doğurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompa fiyatlarının 54–56 TL bandına yükselmesi öngörülüyor.

2 TL ARTIŞ OLABİLİR

Türkiye'de akaryakıt piyasası, uluslararası gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. Piyasa kaynakları, motorin tarafında litre başına 2 TL'nin üzerinde fiyat artışı beklentisi olduğuna dikkat çekiyor. Böyle bir güncelleme gerçekleşirse pompa tabelalarında yeni rakamlar görülebilir.

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) V/Max Diesel (TL/LT) PO/Gaz Otogaz (TL/LT)
İstanbul (Avrupa) 52.26 52.35 27.71
İstanbul (Anadolu) 52.08 52.20 27.08
Ankara 53.08 53.36 27.60
İzmir 53.42 53.70 27.53
Adana 53.97 54.25 28.09

Fiyatlar ne zaman güncellenir?

Akaryakıt dağıtım ve rafineri fiyatları, uluslararası ürün kotasyonları ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak dönem dönem yeniden hesaplanır. Piyasada bugün-yarın yönlü sert hareketler olduğunda, gece yarıları devreye alınan etiket değişimleri görülebilir.

Neden motorin tarafı daha hızlı etkileniyor?

Motorin (dizel) ürün kotasyonları, arz-talep yapısı ve bölgesel tedarik koşullarına daha duyarlıdır. Deniz aşırı sevkiyatlar, navlun ve mevsimsel faktörler de ürün bazlı fiyat farklarını büyütebilir.

Şehirler arasında neden fark var?

Lojistik maliyetler, rekabet koşulları ve istasyonların konumu gibi unsurlar nedeniyle aynı ürünün fiyatı il ve ilçe bazında birkaç kuruştan daha yüksek farklarla değişebilir.

