Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik! Güncel Motorin, benzin, LPG fiyatları listelendi! İstanbul, Ankara, İzmir...

Bu gelişme, motorin fiyatlarında litre başına yaklaşık 2 TL'lik bir artış beklentisini doğurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompa fiyatlarının 54–56 TL bandına yükselmesi öngörülüyor.
2 TL ARTIŞ OLABİLİR
Türkiye'de akaryakıt piyasası, uluslararası gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. Piyasa kaynakları, motorin tarafında litre başına 2 TL'nin üzerinde fiyat artışı beklentisi olduğuna dikkat çekiyor. Böyle bir güncelleme gerçekleşirse pompa tabelalarında yeni rakamlar görülebilir.
|Şehir
|V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT)
|V/Max Diesel (TL/LT)
|PO/Gaz Otogaz (TL/LT)
|İstanbul (Avrupa)
|52.26
|52.35
|27.71
|İstanbul (Anadolu)
|52.08
|52.20
|27.08
|Ankara
|53.08
|53.36
|27.60
|İzmir
|53.42
|53.70
|27.53
|Adana
|53.97
|54.25
|28.09
Fiyatlar ne zaman güncellenir?
Akaryakıt dağıtım ve rafineri fiyatları, uluslararası ürün kotasyonları ile döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak dönem dönem yeniden hesaplanır. Piyasada bugün-yarın yönlü sert hareketler olduğunda, gece yarıları devreye alınan etiket değişimleri görülebilir.