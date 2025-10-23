En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon, 1,5 ve 2 milyon TL kredinin geri ödeme tutarları…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı sonrası gözler konut kredisine çevrildi. Temmuz ayında başlayan faiz indirim süreci, bankalarda hem kredi hem de mevduat faizlerinin kısa sürede gerilemesine neden oldu. Konut kredisi kullanmak isteyenler 'En uygun konut kredisi hangi bankada?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 120 ay vadeyle 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL konut kredisi için bankaların güncel ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:54