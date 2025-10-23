En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon, 1,5 ve 2 milyon TL kredinin geri ödeme tutarları…

Konut kredisi almayı düşünenler için kritik dönem başladı. Faiz oranlarındaki değişimle birlikte 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL tutarındaki kredilerin 120 ay vadeli geri ödeme tutarları yeniden hesaplandı. Peki en uygun konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar ve geri ödemeler…