En uygun konut kredisi hangi bankada? 1 milyon, 1,5 ve 2 milyon TL kredinin geri ödeme tutarları…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı sonrası gözler konut kredisine çevrildi. Temmuz ayında başlayan faiz indirim süreci, bankalarda hem kredi hem de mevduat faizlerinin kısa sürede gerilemesine neden oldu. Konut kredisi kullanmak isteyenler 'En uygun konut kredisi hangi bankada?' sorusuna yanıt arıyor. İşte 120 ay vadeyle 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL konut kredisi için bankaların güncel ödeme tutarları...

Giriş Tarihi: 23.10.2025 12:54
Konut kredisi almayı düşünenler için kritik dönem başladı. Faiz oranlarındaki değişimle birlikte 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL tutarındaki kredilerin 120 ay vadeli geri ödeme tutarları yeniden hesaplandı. Peki en uygun konut kredisini hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar ve geri ödemeler…

1.000.000 TL 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ

Akbank - İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 28.060,70 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.398.044 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966,07 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.507.628 TL

Vakıf Katılım
Kar Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 28.512,47 TL
Toplam Geri Ödeme: 3.443.496 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %2,70

Aylık Taksit: 28.150,90 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.404.683 TL