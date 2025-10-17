Türk girişimlere yüksek yatırım

STARTUPCENTRUM, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nu yayınladı. Rapor, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye'de 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Verilere göre, 2025'in ilk 9 ayında gerçekleştirilen 240 yatırım turunun 106'sı TÜBİTAK BİGG, 11'i ise kitle fonlaması yoluyla tamamlandı.



TÜBİTAK-BİGG yatırımları toplamda 2.42 milyon dolar, kitle fonlaması yatırımları ise 1.66 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yatırım hacmine göre öne çıkan sektörler arasında finansal teknolojiler (197.9 milyon dolar) ve oyun sektörü (149.8 milyon dolar) ilk sıralarda yer aldı. Sağlık ve biyoteknoloji alanı işlem sayısında 41 turla lider konuma gelmesine rağmen, erken aşama yoğunluğu nedeniyle yatırım tutarı görece sınırlı kaldı (9.4 milyon dolar). 2025'in ilk 9 ayında yatırım alan tüm girişimler arasında yapay zeka odaklı girişimlerin oranı yüzde 17.7'ye ulaştı.



