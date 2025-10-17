PODCAST CANLI YAYIN

Türk girişimlere yüksek yatırım

STARTUPCENTRUM, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nu yayınladı. Rapor, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye'de 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi:
Türk girişimlere yüksek yatırım

STARTUPCENTRUM, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'nu yayınladı. Rapor, 2025'in ilk 9 ayında Türkiye'de 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Verilere göre, 2025'in ilk 9 ayında gerçekleştirilen 240 yatırım turunun 106'sı TÜBİTAK BİGG, 11'i ise kitle fonlaması yoluyla tamamlandı.

TÜBİTAK-BİGG yatırımları toplamda 2.42 milyon dolar, kitle fonlaması yatırımları ise 1.66 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yatırım hacmine göre öne çıkan sektörler arasında finansal teknolojiler (197.9 milyon dolar) ve oyun sektörü (149.8 milyon dolar) ilk sıralarda yer aldı. Sağlık ve biyoteknoloji alanı işlem sayısında 41 turla lider konuma gelmesine rağmen, erken aşama yoğunluğu nedeniyle yatırım tutarı görece sınırlı kaldı (9.4 milyon dolar). 2025'in ilk 9 ayında yatırım alan tüm girişimler arasında yapay zeka odaklı girişimlerin oranı yüzde 17.7'ye ulaştı.


Türkiye'de 2025'in ilk 9 ayında 240 yatırım turunda toplam 475 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan'da 5 şehri bombalıyor!
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah Sınır Kapısı açıklaması!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı