PODCAST CANLI YAYIN

Benzine indirim var mı, ne zaman gelecek? 15-16 Ekim benzin ve motorin litre fiyatları…

Benzinin litre fiyatına indirim gelmesi beklenirken, 15-16 Ekim güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt pompa fiyatlarını bir kez daha gündeme taşıyor. Peki benzine indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Benzine indirim var mı, ne zaman gelecek? 15-16 Ekim benzin ve motorin litre fiyatları…

Sürücülerin uzun süredir beklediği indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatında 1 lira düşüş yapılması ve indirimin Cumartesi gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Peki benzin, motorin (mazot) fiyatlarında son durum ne? İşte 15-16 Ekim güncel benzin ve motorin litre fiyatları ve indirim beklentisinin detayları…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre, benzinde indirim hazırlığı gündemde. Benzinin litre fiyatına 1 TL düşüş yapılması planlanıyor ve bu indirimin Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İndirimin ardından, İstanbul'da benzinin litre fiyatının 51,18 TL'ye, Ankara'da 52,03 TL'ye ve İzmir'de 52,35 TL'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Akaryakıt Fiyatları

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine günü: Başkan Erdoğan'ın masasında ne var?
CANLI ANLATIM | Ateşkeste ikinci aşama! Takas yapıldı Refah kapısı bugün açılıyor
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
Ergenekon kumpasından FETÖ’nün parmak izi çıktı! Deliller yeniden incelendi 6 şüpheli yakalandı
Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay: Elimde olsa tuvalete de gitmem
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
Meteoroloji'den 11 il için sağanak alarmı: İstanbul'da hava resmen buz kesecek! Jet akımları rotayı çevirdi, kutup soğukları cephede
Nilperi Şahinkaya annesinin yasını tutuyor: "Yataktan çıkamamıştım"
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Fred kadro dışı kalmaktan son anda kurtuldu
Sabancı ailesinde boşanma depremi! 29 yıl sonra aynı mevsimde buluşamadıkları için boşandılar...
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi