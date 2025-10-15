Benzine indirim var mı, ne zaman gelecek? 15-16 Ekim benzin ve motorin litre fiyatları…

Sürücülerin uzun süredir beklediği indirim haberi geldi. Benzinin litre fiyatında 1 lira düşüş yapılması ve indirimin Cumartesi gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Peki benzin, motorin (mazot) fiyatlarında son durum ne? İşte 15-16 Ekim güncel benzin ve motorin litre fiyatları ve indirim beklentisinin detayları…
BENZİNE İNDİRİM VAR MI?
NTV'de yer alan habere göre, benzinde indirim hazırlığı gündemde. Benzinin litre fiyatına 1 TL düşüş yapılması planlanıyor ve bu indirimin Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
İndirimin ardından, İstanbul'da benzinin litre fiyatının 51,18 TL'ye, Ankara'da 52,03 TL'ye ve İzmir'de 52,35 TL'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.