Merkez Bankası'nın toplam rezervleri zirveyi gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 186 milyar 216 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 3 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artışla 87 milyar 28 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Eylül'de 86 milyar 699 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde altın rezervleri, 2 milyar 935 milyon dolar yükselişle 99 milyar 189 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artışla 182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.

