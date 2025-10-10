PODCAST CANLI YAYIN

Doğal gaza zam yok! Depolarda 4.5 milyar metreküp doğal gaz bulunuyor!

Vatandaşın bu yılı doğal gazda zamsız ve kesintisiz geçirmesi için tüm önlemler alındı. Silivri ve Tuz Gölü depolarında 4 milyar 55 milyon metreküp doğal gaz, 264 milyon metreküp LNG bulunuyor

Giriş Tarihi:
Havaların soğuması ile birlikte bazı illerde kombiler yanmaya başlarken, vatandaşın bu yılı doğal gazda zamsız ve kesintisiz geçirmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, tüm önlemleri aldı. Türkiye'nin doğal gaz depolama tesislerinde kış hazırlıkları tamamlanırken Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolama tesislerinde 4 milyar 55 milyon metreküp doğal gaz depolandı. Depolama tesisleriyle tüketicinin kesintisiz doğal gaz kullanımı sağlanırken, tesislerin kış dönemine yüzde 100 doluluk oranıyla girmesi hedefleniyor.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ SİSTEME GEÇİLİYOR
Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinde depolanan LNG miktarı ise 264 milyon metreküpü aştı. Enerji Bakanlığı, doğal gaz faturalarında da elektriktekine benzer şekilde kademeli sisteme geçecek. Yeni modelde her ilin aylık ortalama tüketimleri esas alınacak. Örneğin Ankara'da 180 metreküp, Erzurum'da 200 metreküpün üzerinde bir ortalama bulunuyor. Bir abone bu ortalamanın yüzde 50'sinden fazla tüketime ulaşırsa destek kapsamı dışında kalacak.

