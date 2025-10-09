PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları 9 Ekim 2025: Bugün gram altın alsam ne kadar öderim? ONS, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...

Altın piyasaları yeni güne dalgalı bir seyirle başladı. 9 Ekim 2025 itibarıyla yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki bugün altın alacak biri ne kadar öder? İşte güncel altın alış-satış rakamları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatları 9 Ekim 2025: Bugün gram altın alsam ne kadar öderim? ONS, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...

Küresel ekonomik veriler ve dolar kurundaki dalgalanmalar, ons ve gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel rakamlar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.419,69 5.420,36
22 Ayar Bilezik 5.235,99 5.285,23
Altın (ONS) 4.037,91 4.038,29
Altın ($/kg) 129.254,00 129.270,00
Altın (Euro/kg) 150.866,00 150.884,00
Cumhuriyet Altını 37.232,00 37.711,00
Yarım Altın 18.673,00 18.928,00
Çeyrek Altın 9.337,00 9.458,00
Reşat Altını 37.264,47 37.743,95
Kulplu Reşat Altını 37.266,69 37.746,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.210,44 5.475,98
18 Ayar Altın TL/Gr 3.956,37 3.956,86
14 Ayar Altın TL/Gr 3.147,66 4.260,41
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 92.017,58 93.510,81
Kapalı Çarşı Beşli Altın 186.335,61 190.015,82
Gremse Altın 92.017,58 94.144,20
Ata Altın 37.957,25 38.924,45
Tam Altın 36.807,03 37.542,52
Külçe Altın ($) 136.800,00 136.900,00
Has Altın 5.392,59 5.393,26
Hamit Altın 37.264,47 37.743,95

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CANLI ALTIN FİYATLARI

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CANLI DOLAR EURO KURU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Takas Bank
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Borsa İstanbul
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: Trabzon, Rize, Hatay...
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Türk Telekom
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı