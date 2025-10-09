Altın fiyatları 9 Ekim 2025: Bugün gram altın alsam ne kadar öderim? ONS, çeyrek, yarım, tam altın alış satış fiyatları...

Küresel ekonomik veriler ve dolar kurundaki dalgalanmalar, ons ve gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 9 Ekim 2025 Perşembe günü itibarıyla yatırımcılar, gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış fiyatlarını merak ediyor. İşte güncel rakamlar...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|5.419,69
|5.420,36
|22 Ayar Bilezik
|5.235,99
|5.285,23
|Altın (ONS)
|4.037,91
|4.038,29
|Altın ($/kg)
|129.254,00
|129.270,00
|Altın (Euro/kg)
|150.866,00
|150.884,00
|Cumhuriyet Altını
|37.232,00
|37.711,00
|Yarım Altın
|18.673,00
|18.928,00
|Çeyrek Altın
|9.337,00
|9.458,00
|Reşat Altını
|37.264,47
|37.743,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.266,69
|37.746,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.210,44
|5.475,98
|18 Ayar Altın TL/Gr
|3.956,37
|3.956,86
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.147,66
|4.260,41
|Kapalı Çarşı Ziynet 2.5
|92.017,58
|93.510,81
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|186.335,61
|190.015,82
|Gremse Altın
|92.017,58
|94.144,20
|Ata Altın
|37.957,25
|38.924,45
|Tam Altın
|36.807,03
|37.542,52
|Külçe Altın ($)
|136.800,00
|136.900,00
|Has Altın
|5.392,59
|5.393,26
|Hamit Altın
|37.264,47
|37.743,95
CANLI ALTIN FİYATLARI