Unico Sigorta kadınlara destek veriyor

"Sağlığın tam olsun, Hikayen Yarım Kalmasın" söylemiyle yola çıkan Unico Sigorta, bu vizyonla, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın sağlığını destekleyen özel bir kampanya başlattı. 1-31 Ekim arasında geçerli kampanya kapsamında, 18-50 yaş arasındaki kadınlara özel UniSağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çeken Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, "Bu kampanya ile kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesini amaçlıyoruz" dedi.