65 YAŞ AYLIĞI İÇİN YENİ SİSTEM GELİYOR: 5 bin 390 TL yaşlılık maaşında kapsam genişletilecek! Nafaka alanlar...
65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım sisteminde önemli bir değişiklik yolda. Nafaka aldığı ya da nafaka bağlanması mümkün olduğu gerekçesiyle bugüne kadar yaşlılık aylığından yararlanamayan binlerce kişi için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Meclis'e sunulacak yasa teklifiyle bu engel kaldırılacak ve düşük nafaka alan yaşlılar da artık 65 yaş aylığından faydalanabilecek.
Giriş Tarihi: 07.10.2025 08:20