65 YAŞ AYLIĞI İÇİN YENİ SİSTEM GELİYOR: 5 bin 390 TL yaşlılık maaşında kapsam genişletilecek! Nafaka alanlar...

65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım sisteminde önemli bir değişiklik yolda. Nafaka aldığı ya da nafaka bağlanması mümkün olduğu gerekçesiyle bugüne kadar yaşlılık aylığından yararlanamayan binlerce kişi için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Meclis'e sunulacak yasa teklifiyle bu engel kaldırılacak ve düşük nafaka alan yaşlılar da artık 65 yaş aylığından faydalanabilecek.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 08:20
İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Mevcut uygulamada "nafaka alan" veya "nafaka bağlanması mümkün olan" kişiler yaşlılık aylığından yararlanamazken, yeni yasa teklifi bu mağduriyeti ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Nafaka Alanlar da Aylık Alabilecek

Halihazırda yürürlükte olan "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"un birinci maddesinde yer alan "nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar" ifadesinin çıkarılması için hazırlık yapılıyor.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre teklif, önümüzdeki dönemde TBMM'ye sunulacak. Düzenleme yasalaşırsa düşük miktarlarda nafaka alan ya da fiilen nafaka alamayan yaşlı vatandaşlar da aylık desteğinden yararlanabilecek.

Mağduriyet Gerekçesi

Düzenlemenin gerekçesinde mevcut şartın ihtiyaç sahibi birçok kişi için mağduriyet yarattığı vurgulanıyor.

Düşük nafaka alan veya hiç alamayan bireylerin sosyal yardımdan mahrum kaldığı, ayrıca "nafaka bağlanması mümkün olma" kriterinin uygulamada değerlendirilmesinin güç olduğu belirtiliyor.