65 YAŞ AYLIĞI İÇİN YENİ SİSTEM GELİYOR: 5 bin 390 TL yaşlılık maaşında kapsam genişletilecek! Nafaka alanlar...

İhtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar için önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Mevcut uygulamada "nafaka alan" veya "nafaka bağlanması mümkün olan" kişiler yaşlılık aylığından yararlanamazken, yeni yasa teklifi bu mağduriyeti ortadan kaldırmayı hedefliyor.