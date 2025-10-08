Kredi ve kredi kartı borcu olanlara yapılandırma müjdesi! Başvuru için son 3 gün

PODCAST CANLI YAYIN

Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Borcunu yapılandırmak isteyenlerin başvuru için 3 günü kaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılacağına ilişkin "tavsiye niteliğinde karar" almıştı

Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Borcunu yapılandırmak isteyenlerin başvuru için 3 günü kaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılacağına ilişkin "tavsiye niteliğinde karar" almıştı. 10 Temmuz 2025 ve öncesini kapsayan yapılandırmaya ilişkin olarak 3 ay süre verilmişti. Bu imkandan yararlanmak için başvurular 10 Ekim'de sona erecek ve yapılandırma imkanı ortadan kalkacak.

NELER KAPSAMDA?
Kredi kartı yapılandırmasında sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi de "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi.

100 BİN TL BORÇ İÇİN 4 BİN 752 TL TAKSİT

Vade Taksit Geri ödeme
12 10.681 128.181
24 6.587 158.102
36 5.320 191.528
48 4.752 228.097

