Bakan Bayraktar'dan faturalara 600 milyar TL destek müjdesi! 1.000 TL'nin 560 TL'si devletten

Elektrik ve doğal gaz faturalarına verilen desteğin yıl sonunda 600 milyar liraya ulaşacağını açıklayan Bakan Bayraktar, “Devlet bin liralık bir faturanın 560 lirasını ödüyor” dedi

Giriş Tarihi:
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mevcutta bin liralık elektrik faturasının 560 lirasının devlet tarafından desteklendiğini açıklarken, bu yıl elektrik ve doğal gazda destek miktarının 600 milyar liraya ulaşacağını anlattı. Bayraktar, yeni belirlenecek kademeye ilişkin ise "Bu yıl Ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz. Bu tüketim limitini 2025 yılı içerisinde aşmış vatandaşlarımız 2026 yılında destek grubundan çıkacak" diye konuştu.

YENİ LİMİT TARİFESİ
Elektrik ve doğal gaz faturalarına verilen desteklerin gerçekten ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kademe oranında güncelleme yapacak. Buna göre mevcutta yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan kademe bu ayın sonuna kadar aşağı çekilecek. Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği belirlenen kademeden fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranlarda ödemeye başlayacak. Güncelleme Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

