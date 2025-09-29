Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo

İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo

Yeni haftaya başlarken tüm gözler güvenli liman altındaydı ve hayal kırıklığına uğratmadı. Hem ons hem de gram altın, rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Bu soluksuz ve baş döndürücü yükseliş piyasa uzmanlarının bile 'sağlıksız' ve 'nedeni tam tespit edilemeyen' olarak yorumladığı bir anomaliye dönüştü. A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş altının ulaştığı stratosferik seviyeleri bu yükselişin ardındaki gizemi ve yatırımcıların bu belirsizlik denizinde nasıl yol alması gerektiğini tüm detaylarıyla analiz etti.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:17
Kapalıçarşı'da Tarihi Anlar: Gram Altın 5.248 TL, Ons 3.800 Doları Aştı!

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ve uluslararası piyasalarda altın, kelimenin tam anlamıyla kendi ligini yarattı. İslam Memiş, canlı yayında güncel rakamları paylaşarak tablonun vahametini gözler önüne serdi:

"Şu an Kapalıçarşı'da gram altın 5.248 lira. Ons altın uluslararası piyasalarda 3.814 dolar seviyesinde. Yani altı haftadır her hafta yeni bir rekor denemesi yapan altın fiyatları var karşımızda. Ons altın 46 yılın zirvesini ve yine gram altın yine bugün Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti."

Bu rakamlar sadece birer veri değil; aynı zamanda bir psikolojik eşiğin de aşıldığının göstergesi. Altı haftadır kesintisiz devam eden bu ralli, analistlerin teknik analiz modellerini geçersiz kılmış durumda. Memiş, bu durumu "Teknik olarak artık bir şey okunmuyor" sözleriyle özetleyerek, piyasanın ezber bozan bir sürecin içinde olduğuna dikkat çekti.

Perde Arkasındaki Sır Perdesi: Bu Agresif Yükselişin Nedeni 'Tespit Edilemedi'!

Peki, altını bu denli agresif bir şekilde yukarı taşıyan motor ne? Normalde jeopolitik gerilimler, merkez bankası politikaları veya büyük ekonomik krizler altını besler. İslam Memiş, mevcut gerekçelerin bu tsunami dalgasını açıklamaya yetmediğini vurguladı:

"Evet, NATO ile Rusya arasında bir gerginlik var. Evet, Trump'ın Powell'ı görevden alacağına dair piyasalarda bir dedikodu var. Yine jeopolitik gerilim tarafında belirsizlikler var ama bu altın fiyatını bu kadar agresif yükseltecek bir neden değil. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına... bu yükselişlerin nedenini daha kestiremedik."

İslam Memiş'in bu analizi mevcut rallinin spekülatif bir köpük olabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor. Piyasa, bilinen riskleri (Rusya-NATO gerilimi, Orta Doğu'daki belirsizlikler) zaten fiyatlamışken, bu "ekstra" ve orantısız yükselişin kaynağı olarak ETF (Borsa Yatırım Fonları) üzerinden gelen devasa alımlara işaret ediliyor. Ancak bu alımların arkasındaki ana motivasyon hala bir sır perdesiyle kaplı. Bu durum, yükselişin ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor.