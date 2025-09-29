İslam Memiş’ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo

Perde Arkasındaki Sır Perdesi: Bu Agresif Yükselişin Nedeni 'Tespit Edilemedi'!

Peki, altını bu denli agresif bir şekilde yukarı taşıyan motor ne? Normalde jeopolitik gerilimler, merkez bankası politikaları veya büyük ekonomik krizler altını besler. İslam Memiş, mevcut gerekçelerin bu tsunami dalgasını açıklamaya yetmediğini vurguladı:

"Evet, NATO ile Rusya arasında bir gerginlik var. Evet, Trump'ın Powell'ı görevden alacağına dair piyasalarda bir dedikodu var. Yine jeopolitik gerilim tarafında belirsizlikler var ama bu altın fiyatını bu kadar agresif yükseltecek bir neden değil. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına... bu yükselişlerin nedenini daha kestiremedik."