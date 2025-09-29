İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Yeni haftaya başlarken tüm gözler güvenli liman altındaydı ve hayal kırıklığına uğratmadı. Hem ons hem de gram altın, rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Bu soluksuz ve baş döndürücü yükseliş piyasa uzmanlarının bile 'sağlıksız' ve 'nedeni tam tespit edilemeyen' olarak yorumladığı bir anomaliye dönüştü. A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş altının ulaştığı stratosferik seviyeleri bu yükselişin ardındaki gizemi ve yatırımcıların bu belirsizlik denizinde nasıl yol alması gerektiğini tüm detaylarıyla analiz etti.
Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:17