SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 2025 dönemine ilişkin olarak işgücü verilerini açıkladı. Ağustosta işsizlik yüzde 0,4 oranında arttı. İşsiz sayısı 168 bin kişi artarken, 3 milyon 44 bine yükseldi.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.


KADINLARDA YÜZDE 11,6

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselişle yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre, 2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2023 9,7 9,9 10,1 10,1 9,5 9,3 9,4 9,2 9,1 8,5 8,9 8,8
2024 9,1 8,6 8,8 8,6 8,4 9,1 9 8,5 8,7 8,8 8,5 8,5
2025 8,5 8,2 8 8,6 8,4 8,5 8,1 8,5

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta aylık bazda 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bine yükseldi.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 208 bin kişi artarak 32 milyon 829 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 49,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

ORTALAMA ÇALIŞMA SÜRESİ 41,8 SAAT

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü ağustosta bir önceki aya göre 376 bin kişi artarak 35 milyon 873 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,6 puan yükselişle yüzde 54 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,9 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta bir önceki aya göre 0,7 saat azalarak 41,8 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,1 puan artarak yüzde 29,7'ye yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi) 66.458 32.868 33.589
İş gücü (bin kişi) 35.873 23.493 12.380
İstihdam (bin kişi) 32.829 21.890 10.940
İşsiz (bin kişi) 3.044 1.604 1.441
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.584 9.375 21.209
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54 71,5 36,9
İstihdam oranı (yüzde) 49,4 66,6 32,6
İşsizlik oranı (yüzde) 8,5 6,8 11,6
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 16 12,4 22,7

HEDEF 2,5 MİLYON İLAVE İSTİHDAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya platformu X'te konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz "Ekonomik bakımdan olduğu kadar sosyal politikalar açısından da büyük önem taşıyan işsizlik oranı, 28 aydır tek hanedeki istikrarlı seyrini sürdürmeye devam ediyor. Ağustos ayı verilerine göre işsizlik oranı; işgücüne katılma oranındaki artışın da etkisiyle bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 oranında gerçekleşmiştir. Bununla beraber Ağustos ayında istihdamımız 200 binin üzerinde artmıştır. Enflasyonla mücadelede kararlı ve bütüncül bir yaklaşımla ilerlerken, sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olan istihdamımızı artırmayı önceliğimiz olarak görüyor; işsizliğin azaltılması hedefimizi çok boyutlu olarak ele alıyoruz. Bir yandan kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını desteklerken diğer yandan da potansiyel işgücünün ekonomik yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz.Program dönemi sonu itibariyle işsizlik oranını tarihinde ilk kez yüzde 8'in altına düşürmeyi ve ekonomimize yaklaşık 2,5 milyon ilave istihdam kazandırarak, işgücü piyasasına daha fazla bireyin katılımını sağlamayı ve toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

