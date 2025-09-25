PODCAST CANLI YAYIN

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası’nın düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi, Eylül ayına ilişkin enflasyon tahminini ortaya koydu. Ankette, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 29,69 seviyesinden yüzde 29,86’ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak Eylül ayı TEFE-TÜFE verileri ise piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Açıklanacak rakamlar maaş düzenlemelerinden kira artış oranlarına, faiz politikalarından ekonomik beklentilere kadar birçok kalemde belirleyici olacak.

Giriş Tarihi:
EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de milyonlarca kişinin maaş zammından kira artış oranına kadar doğrudan etkileyen enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. Eylül ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve piyasa beklentileri, ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu takvime göre eylül ayına ilişkin enflasyon oranı, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veriler, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının yanı sıra kira artış oranlarını da doğrudan belirleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Piyasa Katılımcıları Anketi: Beklentiler Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerden oluşan 69 katılımcıyla yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Geçtiğimiz ay yüzde 1,97 olarak öngörülen eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bu dönemde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

12 ve 24 Ay Sonrası İçin Tahminler

Anket verilerine göre 12 ay sonrası TÜFE artışı beklentisi yüzde 22,84'ten yüzde 22,25'e gerilerken, 24 ay sonrası için beklenti yüzde 16,92'den yüzde 16,78'e düştü.

Katılımcıların olasılık tahminleri incelendiğinde, 12 ay sonrasında TÜFE'nin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında gerçekleşme ihtimali yüzde 48,85 ile en yüksek düzeyde. Nokta tahminlerde ise katılımcıların yarısı yine bu aralığı işaret ediyor.

24 ay sonrası için ise beklentilerin ağırlık noktası yüzde 15,00 – 17,99 bandında yoğunlaştı. Katılımcıların yüzde 37,50'si ise enflasyonun yüzde 18,00 – 20,99 aralığında seyredeceğini öngörüyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi, bir önceki anketteki yüzde 29,69 seviyesinden yüzde 29,86'ya yükselmiş durumda. Uzun vadeli beklentilerde ise sınırlı da olsa aşağı yönlü revizyon dikkat çekiyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Ankara "kılıç" biliyor! Milli Savunma Bakanlığı'ndan "YPG-SDG" uyarısı: Bölgesel barış için tehdit | 'Tek Devlet, Tek Ordu' vurgusu
Türk Telekom
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Erdoğan-Trump zirvesi öncesi PKK'da "Suriye" korkusu! Barrack yine çamura yattı... YPG sorununa çözüm senaryoları
CHP'de fırtına kopacak! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na "kesik" hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını "üçüncü yolcular" Kurultayı bekliyor
Kuruluş Orhan sete çıktı! İlk kareler sosyal medyada fırtına gibi esti!
Daltonlar'a infaz! Caner Koçer'in sağ kolu Furkan Yavuz öldürüldü iddiası! İspanyol basını: Casperlar yapmış olabilir
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Spor yazarları Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu! MASAK raporları her şeyi ortaya çıkardı! Sanatçılar ifadeye çağrılacak
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Kışın ilk sinyalleri hissedilecek! MGM'den İstanbul dahil 11 ile saatli uyarı: Kuvvetli yağış sistemi bugün başlıyor! Ardı arkası kesilmeyecek
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde rüşvetin kılıfı gıda kolisi! Yolsuzluk soruşturmasında flaş detay!
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
“İnsan ömrünün 300 yıla çıkabilir” araştırmasına Yıldız Tilbe’den ‘Gazze’li yanıt: Masumlar ölürken yaşamak istemem
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti