EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: TÜİK eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye'de milyonlarca kişinin maaş zammından kira artış oranına kadar doğrudan etkileyen enflasyon verileri için gözler TÜİK 'e çevrildi. Eylül ayı enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve piyasa beklentileri, ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz ay yüzde 1,97 olarak öngörülen eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış beklentisi, bu dönemde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerden oluşan 69 katılımcıyla yaptığı eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyuyla paylaşıyor. Bu takvime göre eylül ayına ilişkin enflasyon oranı, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak veriler, memur ve emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkının yanı sıra kira artış oranlarını da doğrudan belirleyecek.

(Takvim Foto Arşiv)

12 ve 24 Ay Sonrası İçin Tahminler

Anket verilerine göre 12 ay sonrası TÜFE artışı beklentisi yüzde 22,84'ten yüzde 22,25'e gerilerken, 24 ay sonrası için beklenti yüzde 16,92'den yüzde 16,78'e düştü.

Katılımcıların olasılık tahminleri incelendiğinde, 12 ay sonrasında TÜFE'nin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında gerçekleşme ihtimali yüzde 48,85 ile en yüksek düzeyde. Nokta tahminlerde ise katılımcıların yarısı yine bu aralığı işaret ediyor.

24 ay sonrası için ise beklentilerin ağırlık noktası yüzde 15,00 – 17,99 bandında yoğunlaştı. Katılımcıların yüzde 37,50'si ise enflasyonun yüzde 18,00 – 20,99 aralığında seyredeceğini öngörüyor.