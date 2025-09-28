Irak-Türkiye boru hattında petrol akışı yeniden başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah petrol akışının yeniden başladığını duyurdu. Bayraktar, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah (dün) saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı'nda 1.5 milyon varil kapasite var. Hattın 2023 yılında durması sebebiyle Irak, 2 yıl içinde toplam 25 milyar dolar zarara uğramış oldu.