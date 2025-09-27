Bakan Bayraktar duyurdu: IKBY'deki petrol sahalarından ihracat bu sabah yeniden başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) petrol sahalarından ihracata yeniden başlandığı duyuruldu. Petrol ihracatı yeniden başladı Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Bayraktar'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü) SAAT 07.07'DE BAŞLADI



Bayraktar, "6 Şubat 2023'te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibariyle petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı. Irak resmi haber ajansı İNA'ya göre IKBY'deki sahalardan çıkarılan petrol ihraç edilmeye başlandı. Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalında da konuyla ilgili habere yer verildi.