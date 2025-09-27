Altın tekrar uçuşa geçti! İşte hafta sonu fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Altın, haftayı rekor seviyelerde kapattı. 27 Eylül 2025 Cumartesi itibarıyla gram altın 5.182,26 TL'den işlem görüyor. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını da benzer şekilde yukarı yönlü seyrediyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayanlar için güncel fiyatlar merak konusu. İşte altın cephesindeki son durum ve güncel tablo…