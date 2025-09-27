Altın tekrar uçuşa geçti! İşte hafta sonu fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Altın, haftayı rekor seviyelerde kapattı. 27 Eylül 2025 Cumartesi itibarıyla gram altın 5.182,26 TL'den işlem görüyor. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını da benzer şekilde yukarı yönlü seyrediyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayanlar için güncel fiyatlar merak konusu. İşte altın cephesindeki son durum ve güncel tablo…
CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/GR)
|5.177,68
|5.182,26
|22 Ayar Bilezik
|4.710,41
|4.737,01
|Altın (ONS)
|3.759,86
|3.760,45
|Altın ($/kg)
|120.281,00
|120.300,00
|Altın (Euro/kg)
|105.994,00
|106.018,00
|Cumhuriyet Altını
|33.613,00
|33.800,00
|Yarım Altın
|16.858,00
|16.965,00
|Çeyrek Altın
|8.429,00
|8.477,00
|Reşat Altını
|33.645,47
|33.832,95
|Kulplu Reşat Altını
|33.647,69
|33.835,20
|22 Ayar Altın (TL/GR)
|4.703,82
|4.905,67
|18 Ayar Altın (TL/GR)
|3.779,71
|3.783,05
|14 Ayar Altın (TL/GR)
|2.835,89
|3.870,20
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|82.842,86
|84.159,92
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|167.756,80
|171.014,61
|Gremse Altın
|82.842,86
|84.729,97
|Ata Altın
|34.172,68
|35.032,08
|Tam Altın
|33.137,15
|33.788,34
|Külçe Altın ($)
|124.020,00
|124.070,00
|Has Altın
|4.999,63
|5.000,42
|Hamit Altın
|33.645,47
|33.832,95