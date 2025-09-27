PODCAST CANLI YAYIN

Altın tekrar uçuşa geçti! İşte hafta sonu fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

Altın, hafta sonuna yüksek seviyelerde girdi! 27 Eylül 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram altın 5.182,26 TL'den işlem görüyor. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını da yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayanlar güncel fiyatları merak ediyor. İşte altın cephesinde güncel tablo...

Altın, haftayı rekor seviyelerde kapattı. 27 Eylül 2025 Cumartesi itibarıyla gram altın 5.182,26 TL'den işlem görüyor. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını da benzer şekilde yukarı yönlü seyrediyor. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapmayı planlayanlar için güncel fiyatlar merak konusu. İşte altın cephesindeki son durum ve güncel tablo…

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/GR) 5.177,68 5.182,26
22 Ayar Bilezik 4.710,41 4.737,01
Altın (ONS) 3.759,86 3.760,45
Altın ($/kg) 120.281,00 120.300,00
Altın (Euro/kg) 105.994,00 106.018,00
Cumhuriyet Altını 33.613,00 33.800,00
Yarım Altın 16.858,00 16.965,00
Çeyrek Altın 8.429,00 8.477,00
Reşat Altını 33.645,47 33.832,95
Kulplu Reşat Altını 33.647,69 33.835,20
22 Ayar Altın (TL/GR) 4.703,82 4.905,67
18 Ayar Altın (TL/GR) 3.779,71 3.783,05
14 Ayar Altın (TL/GR) 2.835,89 3.870,20
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 82.842,86 84.159,92
Kapalı Çarşı Beşli Altın 167.756,80 171.014,61
Gremse Altın 82.842,86 84.729,97
Ata Altın 34.172,68 35.032,08
Tam Altın 33.137,15 33.788,34
Külçe Altın ($) 124.020,00 124.070,00
Has Altın 4.999,63 5.000,42
Hamit Altın 33.645,47 33.832,95

CANLI DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

