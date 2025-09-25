Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Herkes Türkiye ile iş yapmak istiyor"

PODCAST CANLI YAYIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BM 80. Genel Kurulu için New York’ta Başkan Erdoğan’a eşlik etti. Kacır ve Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen 3'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etti. Kacır ve Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) ABD şubesi tarafından düzenlenen 3'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Ayrıca Kacır, Global Turks Vakfı'nın açılışına katıldı.

Bakan Kacır, Türkiye için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Türk milletinin tarihi misyonunu yeniden icra etmesini sağlayabilmek ve daha aydınlık, daha müreffeh Türkiye'nin inşası için gayret gösteriyoruz" dedi. Bakan Bolat ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin ticaret alanındaki etkisine dikkat çekti. Gücün önemine değinen Bolat, "Ne kadar güçlüyseniz ekonomik açıdan dünyada sesiniz daha çok çıkıyor, gücünüz artıyorsa size olan saygı, itibar da o kadar artıyor. Biz bunu Ticaret Bakanlığı olarak gittiğimiz her ülkede net bir şekilde ülkemize gösterilen saygıdan, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza gösterilen saygıdan anlıyoruz. Herkes Türkiye ile iş yapmak istiyor, birlikte güçlenmek, büyümek istiyor" ifadelerini kullandı.

