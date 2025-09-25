PODCAST CANLI YAYIN

Tatilciyi üzene ceza yağdı: Tüketici mağduriyetine neden olan işletmeler 138.1 milyon lira ödeyecek

Tur iptalleri ve cayma hakkının ihlali turizm şirketlerine ceza olarak döndü. Tüketici mağduriyetine neden olan işletmeler 138.1 milyon lira ceza ödeyecek...

Haksız uygulamalar ve yanıltıcı tanıtımlar nedeniyle tüketici mağduriyetine neden olan turizm işletmelerine yaz döneminde yaklaşık 138.1 milyon lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tatil amaçlı sözleşmeler konusunda toplam 32 firma denetlendi. Söz konusu firmalardan 22'si paket tur, 10'u da devre mülk sözleşmeleri nedeniyle denetime tabi tutuldu. Denetimler sonucunda 11 firma hakkında 8 soruşturma raporu hazırlandı. Bakanlık ekiplerince paket tur sözleşmeleri konusunda aykırılık tespit edilen 21 firma hakkında yaklaşık 31 milyon lira para cezası kesildi. Devre tatil sözleşmeleri kapsamında aykırılık tespit edilen 9 firmaya ise 102 milyon lira idari para cezası verildi. 30 firmaya toplamda 133 milyon lira ceza kesildi.

REKLAMLAR DA MERCEKTE
Reklam Kurulu da tanıtımları mercek altına aldı. 24 dosyayı inceleyen Kurul, 21 dosyaya yaptırım uyguladı. Dosyaların 8'ine para ve durdurma cezası, 10'una durdurma cezası, 3'üne ise erişim engeli kararı alındı. Kurulun turizm sektörüne uyguladığı ceza 5 milyon lirayı aştı.

UYUŞMAZLIKLARDA YENİ DÖNEM
Ticaret Bakanlığı, uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için komisyon kuracak. Ticaret il müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyon 3 üyeden oluşabilecek.

