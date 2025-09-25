Diş kaplama devletten: 8 bin TL yerine 188 TL!

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bakanlık onayı ile yeni bir uygulamaya başladı. Özel kliniklerde 8 bin liraya ulaşılabilen zirkonyum kaplamalar, hastanede emekli vatandaşlara 95, çalışanlara ise 188 liraya yapılıyor.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Fuat Şen, hastanede geçen ay bin 500 adet zirkonyum kaplama yapılarak kamu bütçesine 2 milyon liralık gelir sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu sayıyı hem artıracağız hem de profesyonel hazırlayacağız. Daha önce ihale yoluyla yapılan bu hizmetin vatandaşlarımıza çok yüksek katkı payı ödemesinden devlet hastanelerinde yapılmadığından dolayı yüksek maliyetler oluşturuyordu. Kurulan bu laboratuvar sayesinde ödenen katkı Fuat Şen payı büyük oranda azalmış olacak."