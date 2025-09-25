PODCAST CANLI YAYIN

Diş kaplama devletten: 8 bin TL yerine 188 TL!

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bakanlık onayıyla başlattığı yeni uygulamayla özel kliniklerde 8 bin TL’ye mal olan zirkonyum kaplamaları emekli vatandaşlara 95 TL, çalışanlara ise 188 TL’ye yapıyor.

Giriş Tarihi:
Diş kaplama devletten: 8 bin TL yerine 188 TL!

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, bakanlık onayı ile yeni bir uygulamaya başladı. Özel kliniklerde 8 bin liraya ulaşılabilen zirkonyum kaplamalar, hastanede emekli vatandaşlara 95, çalışanlara ise 188 liraya yapılıyor.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Diş Hekimi Fuat Şen, hastanede geçen ay bin 500 adet zirkonyum kaplama yapılarak kamu bütçesine 2 milyon liralık gelir sağlandığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu sayıyı hem artıracağız hem de profesyonel hazırlayacağız. Daha önce ihale yoluyla yapılan bu hizmetin vatandaşlarımıza çok yüksek katkı payı ödemesinden devlet hastanelerinde yapılmadığından dolayı yüksek maliyetler oluşturuyordu. Kurulan bu laboratuvar sayesinde ödenen katkı Fuat Şen payı büyük oranda azalmış olacak."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir" | Başkan Erdoğan'ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT'liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye'yi Mısır ve Suriye'ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de “üçlü sabotaj” İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara'dan BM kürsüsünde Türkiye'ye özel teşekkür: "Suriye'nin hikayesi bitmedi"
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya'ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM'deki İklim Zirvesi'nde açıkladı: 2053'te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump'tan Başkan Erdoğan'ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz”
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa'nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d'Or'a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP'li Mansur Yavaş'tan yolsuzluk itirafı: "Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok"
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! UCM'ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti