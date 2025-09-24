Türkiye Sinema Festivali başlıyor: 70 ilde 250 salonda bilet fiyatı sadece 80 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye Sinema Festivali düzenleneceğini açıkladı. 70 ilde, 250 sinema salonunda tek bilet fiyatı 2 gün boyunca 80 lira olacak. Gelişmeyi NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "70 ilde, 250 sinema salonunda sinemaseverlerle buluşacak festivalde; yeni vizyona giren filmler ve unutulmaz yapımlar beyaz perdeye taşınacak. İki gün boyunca tüm filmlere sadece 80 lira tek bilet fiyatıyla erişim imkânı sunuyoruz" dedi.

