Öğrenci kentlerinde kiralar yükseliyor: Samsun yüzde 41 artışla zirvede, İstanbul en pahalı şehir

Üniversite döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin yoğun olduğu illerdeki kiralık fiyatları merak konusu oldu. Endeksa, 20 ildeki fiyatları mercek altına aldı. Araştırma, Ağustos ayı itibarıyla bu şehirlerdeki konut kiralarının, yıllık enflasyona kıyasla daha az artış gösterdiğini ortaya koydu. Verilere göre; en yüksek artış yüzde 41 ile Samsun'da görüldü. Kentte ortalama kira 18 bin 946 lira oldu. Samsun'u, yüzde 37 artışla Van ve Ankara takip etti. En düşük kira ortalama 13 bin 552 lira ile Kütahya'da, en yüksek kira da ortalama 32 bin 932 lira ile İstanbul'da görüldü. Öğrenci kenti olarak tanımlanan Eskişehir'de ise ortalama kira yüzde 14 artışla 17 bin 420 lira olarak belirlendi.

