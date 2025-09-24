TOKİ’den açık artırmayla satış: 8 Ekim'de başlıyor

TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmazı, 8 Ekim'de açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Alıcılar, konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

