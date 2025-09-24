Aydınlı’ya en yüksek teklif Saat&Saat'ten

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihalede Aydınlı Giyim Grubu'na en yüksek teklif Saat&Saat'ten geldi. Aydınlı Grubu için Saat&Saat'in 20.3 milyar lira teklif verdiği belirtiliyor.

Satış, ihale komisyonunun onayından sonra kesinlik kazanacak. Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "Muhammen bedelle alım yaptık. Önümüzdeki dönemde açıklama yapacağız" diye konuştu. Bünyesinde U. S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi ünlü markaların lisans haklarını barındıran grup, 690 mağazaya sahip.