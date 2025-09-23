PODCAST CANLI YAYIN

ABD Türkiye arasındaki ticarette hedef 100 milyar dolar

Türkiye, ABD’den ithal edilen 22 ürün grubundaki ek mali yükümlülükleri kaldırdı; ticaret hacmi 100 milyar dolar hedefi için iş birliği artırılacak.

ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasına karar verildi. Karar kapsamında binek otomobiller, kozmetik ürünleri, plastik eşyalar, kağıt türleri, sert kabuklu meyveler, pirinç gibi 22 ürün grubu var. Ticaret Bakanlığı, "Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışılmaya ve ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, rekabet şartlarının dikkate alınarak çeşitlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda politika üretilmeye devam edilecektir" açıklaması yaptı.

